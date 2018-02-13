مخابرات الخليل تستدعي 4 أسرى محررين من الجهاد

وجه جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل استدعاء لأربعة أسرى محررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، من بينهم أبو أحمد أبو فنونة والد الشهيد محمود.

وبحسب مصدر في الجهاد الإسلامي، فإن مخابرات السلطة وزعت الاستدعاءات صباح اليوم الثلاثاء لأربعة من كوادر الحركة المحررين من سجون الاحتلال، من بينهم الأسير المحرر محمد أبو فنونة البالغ من العمر (52 عاما). وهو والد لأحد شهداء انتفاضة القدس.

وقال المصدر، إن المخابرات طلبت من الأربعة الحضور إلى مقرها في الخليل بتاريخ 22-2-2018.

وتواصل أجهزة أمن السلطة بالضفة ملاحقة نشطاء المقاومة في إطار سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أدانته حركة الجهاد وكافة القوى في مرات عديدة.