حماس: اشتراطات حكومة الحمد الله واهية ومليئة بالتناقضات

قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن اشتراطات الحكومة بإزالة العقبات من أمامها وتمكينها لاستيعاب الموظفين الجدد واهية لا تنطلي على أحد.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اشتراطات الحكومة مليئة بالتناقضات، مشيراً إلى أن الوزراء يمارسون مهامهم وكافة المعابر الحكومة ولا يوجد ما يعيقها لحل أزمات غزة الخانقة ورفع العقوبات عن أهلها.

وكان مجلس أكد أنه سيبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من قبل حركة "حماس" وإزالة العقبات امامها.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله، دعوته لحركة حماس بـ "إزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون". وفق البيان.