ليبرمان: هذا ليس وقت النباح بل العض

أكد وزير الحرب الإسرائيلي افيغدورليبرمان اليوم الثلاثاء أن إسرائيل عازمة على الرد على أي "استفزاز" في الشمال وأنها ستمضي في الدفاع عن مصالحها.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه القول خلال زيارة لبلدة "كريات شمونا" فى شمال إسرائيل :"حاولت عدم الحديث خلال الأيام القليلة الماضية(...) فهذا ليس وقت الكلام، وإنما وقت الفعل، سنرد على أي استفزاز ونواصل الدفاع عن مصالحنا".



وقال: "هذا ليس وقت النباح وإنما وقت العضّ، وسنعض بقوة"، مُضيفاً: "نحن لا نضع قيوداً للرد على كل من يفكر في مهاجمتنا".



وتأتي زيارة ليبرمان للمنطقة بعد أيام من الأحداث التي وقعت السبت الماضي على الحدود مع سوريا.



وكانت الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية هاجمت أهدافا داخل سوريا.



وقالت إسرائيل إن "هجومها على الأراضي السورية جاء بعد عبور طائرة دون طيار إيرانية إلى أجوائها".



وفي إشارة إلى الموقف الروسي الذي طالب الجميع بضبط النفس بعد الأحداث، قال ليبرمان إن الموقف يُظهر أن "لكل جانب مصالحه".



وأضاف في الوقت نفسه أن "الحوار المفتوح مع روسيا، يحول دون أي احتكاك غير ضروري".



وعما إذا كان راضياً عن السياسة الأمريكية في سوريا ولبنان، قال إن "لدى الولايات المتحدة مصالحها"، وأضاف أنه راضٍ عن "دعمها لإسرائيل".