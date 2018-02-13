وزارة الأسرى: الاعتداء الوحشي على الأسير مبروك جرار بالكلاب البوليسية جريمة

اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين، ان الاعتداء الوحشي على الأسير مبروك جرار من بلدة برقين غرب مدينة جنين لحظة اعتقاله بتهجم الكلاب البوليسية عليه، شاهدا حيا على انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وبينت الوزارة أن الأسير كان في منزله عندما تعرض لهجوم وحشي من قبل كلاب جيش الاحتلال أدى الى عض ونهش في ذراعه اليسرى وفخذه الأيمن بالإضافة لكسر في الأنف، حيث انتشرت بعضا من الصور الصادمة والمروعة وثقت فيها آثار الاعتداء الوحشي وما تعرض له الأسير مبروك من أضرار جسيمة بمختلف أنحاء جسده.

وبينت الوزارة أن مثل هذه الجريمة وغيرها الكثير من الجرائم التي تنتهجها حكومة الاحتلال على الأسرى والتي تبدا من لحظة الاعتقال مروراً بعملية التوقيف والتحقيق القاسي والتفتيش المذل والمهين وسياسة العزل الانفرادي والاقتحامات لغرف أقسام الأسرى وسياسة الإهمال الطبي وغيرها الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى هي جرائم حقيقية يندى لها جبين البشرية .

وطالبت الوزارة أن يكون للمؤسسات الدولية والحقوقية موقفا حقيقياً وواضحا جراء هذه الجرائم الوحشية المستمرة والمتزايدة ، لان صمت هذه المؤسسات والهيئات الدولية على هذه الجرائم هو بمثابة اذن للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية دون حسيب ورقيب .

يذكر أن الأسير مبروك اعتقل ضمن عملية عسكرية واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنين، وذلك خلال عمليات مطاردة الشهيد أحمد جرار وتعرض للاعتقال بشكل وحشي وتركه ينزف لساعات في الجيب العسكري بعد أن تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود وكلاب الاحتلال ، ويتوجد الآن في مستشفى العفولة لتلقى العلاج.