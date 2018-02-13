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ما قصة الطائرة السعودية التي أمرت "إسرائيل" بإسقاطها؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:27 - 13 فبراير 2018
السعودية السعودية
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ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت وثيقة نادرة ذات أهمية تاريخية كبيرة، تتعلق بإسقاط طائرة توقع سفر الزعيم الراحل ياسر عرفات على متنها.

وجاء في صحيفة "نيويورك تايمز"، ان أمرا مباشرا من قائد القوات الجوية الإسرائيلية آنذاك رفائيل إيتان، جاء فيه ان "عرفات قد يطير من دمشق إلى السعودية على متن طائرة سعودية. في هذه الحالة، سنسقطها، يجب أن نختار مكانا جيدا في الصحراء السعودية/ الأردنية".

وكانت "يديعوت أحرونوت" قد نشرت مؤخرا ملخصا لمحاولات إسرائيل اغتيال الشهيد عرفات كما ورد في كتاب الدكتور رونين بيرغمان "من يقم لقتلك"، الذي نشر قبل بضعة أسابيع في الولايات المتحدة.

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