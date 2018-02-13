نشرة إرشادية هامة لطلبة الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للتعليم الجامعي، نشرة إرشادية لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، حول الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

واشتملت النشرة على نصائح إرشادية لطلبة "الإنجاز"، حول الالتحاق بالجامعات والكليات واختيار التخصصات المناسبة، إضافة لاحتوائها على تعليمات لأسس القبول في الجامعات المحلية، ونظامي تصديق ومعادلة الشهادات غير الفلسطينية، وتعليمات التجسير الخاصة بخريجي الكليات المتوسطة.

كما احتوت النشرة على البرامج والتخصصات المعتمدة في الجامعات والكليات الفلسطينية، وزوايا خاصة بالمنح الدراسية وصندوق إقراض الطلبة وخدماته، وقائمة بأسماء مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة والتي تتولى مهمة إحضار القبول للطلبة للدراسة في الخارج.

وسيتم توزيع النشرة على مختلف مديريات التربية والتعليم العالي لتعميمها على الطلبة، وبالإمكان الاطلاع عليها إلكترونياً من خلال موقع الوزارة www.mohe.pna.ps

ــ