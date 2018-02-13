شركة توزيع الكهرباء تعلن عن جدول التوزيع جراء تعطل الخطوط المصرية

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء، ان عدد ساعات الوصل 4 ساعات مقابل 8 ساعات فصل مع نسبة العجز جراء تعطل الخطوط المصرية كاملةً.

وقالت الشركة خلال نشرتها اليومية , ان الخطوط الإسرائيلية: تعمل بقدرة (120) ميجاوات , وان محطة التوليد تعطي (25)ميجاوات.

وأوضحت ان مجموع الطاقة المتوفرة اليوم (145)ميجاوات تقريباً ، في حين ان احتياج القطاع (500)ميجاوات تقريباً , وسط عجز يصل لـ(355)ميجاوات تقريباً.

وطالبت الشركة التزام المشتركين بتسديد ثمن استهلاكهم من الكهرباء يساهم في توفير عدد ساعات كهرباء إضافية من خلال إمكانية تشغيل مولدات أخري في محطة التوليد , داعياً المواطنين والجهات المختلفة إلى عدم الإفراط في استخدام إنارة الشوارع الخاصة والفرعية، حيث لوحظ أن كمية كبيرة من الطاقة تهدر في الاستخدام غير المنطقي وغير العقلاني لتلك الإنارة، كما يتم استخدام كشافات حرارية غير موفرة للطاقة، وتترك تلك الكشافات تعمل أثناء النهار في استهتار كبير وبدون أدنى مسئولية.

وناشدت الشركة جمهور المواطنين إلى الحد من استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية والاعتماد على استخدام أجهزة التدفئة التي تعمل بأنظمة أخري كالغاز مثلا، وذلك لوجود عجز كبير في الطاقة، وعدم تمكن الشركة من توفير مصادر كهربائية أخري تلبي حاجة المواطنين.