أسير من قباطية يدخل عامه الـ15 في سجون الاحتلال

دخل الأسير مجدي حسين فايق سباعنة (34 عاما) من بلده قباطية جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال.

وذكرت عائلة سباعنة، أن نجلها مجدي اعتقل بتاريخ 13/2/2003، وكان يدرس بجامعة القدس المفتوحة، "وفور اعتقاله وضع في غرف التحقيق، وخاض فيها تحقيقاً قاسياً استمر لأكثر من خمسين يوماً تعرض خلالها لشتى أصناف العذاب، وبعد محاكمة ظالمة حُكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عاماً بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية ضد الاحتلال".

وأضافت أنه تعرض خلال فترة اعتقاله للعديد من العقوبات وحرم من الزيارة لعام كامل، مشيرة إلى المضايقات الإسرائيلية للعائلة خلال الزيارات المتباعدة .