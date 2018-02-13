أداة في فيسبوك تحدد فئتك الاجتماعية

تقوم شركة "فيسبوك" باختراع أداة تحدد فئتك الاجتماعية، بناء على نشاطاتك على الإنترنت، حيث قدمت براءة اختراع، والتي تحمل عنوان "تصنيف الفئات الاجتماعية الاقتصادية بناء على طرق استخدام الإنترنت"، وتلجأ لنظام يستخدم الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بالطبقة الاجتماعية للمستخدم.

وبحسب الخبر المنشور في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأداة تُستخدم لتوقع ما إذا كان المستخدم هو من "الطبقة العاملة" أو "الطبقة الوسطى" أو "الطبقة العليا"، استنادا إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك كمية الأجهزة التي يستخدمها الشخص للدخول على موقع "فيسبوك"، ومستوى التعليم.

ويقول مصمم الأداة "إن المعلومات المدخلة عادة تكون بناء على حساب المستخدم على نظام الإنترنت المرتبط بالمستخدم ذاته ونشاطاته على الشبكة، وبالتالي يمكن للنظام عبر الإنترنت التنبؤ بالفئة الاجتماعية والاقتصادية للمستخدم، دون استخدام معلومات دخل المستخدم".

وقالت الصحيفة إنه إلى الآن من غير الواضح إن كانت الشركة خططت لتفعيل هذه التكنولوجيا، وتشير براءة الاختراع إلى أن البيانات يمكن استخدامها من قبل طرف ثالث؛ لزيادة الوعي حول المنتجات أو الخدمات لمستخدمي النظام على شبكة الإنترنت.

على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الخيرية والشركات استخدام البيانات لتسليط الضوء على بعض المنتجات للأشخاص من فئات مختلفة.

يُذكر أن "فيسبوك" قرر، الشهر الماضي، تقليل نسبة وصول الصفحات العامة للمستخدمين، حتى يرى المستخدم الصفحات الشخصية الخاصة بعائلته وأصدقائه أولا، بحسب ما قالت الشركة وقتها.