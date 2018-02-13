السلطة تُعيد لجيش الاحتلال بندقية المجندة التي دخلت جنين

انتقادات فلسطينيةذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن أجهزة أمن السلطة، أعادت إلى قوات الاحتلال بندقية (M16) التي استولى عليها شبان فلسطينيين من دورية إسرائيلية دخلت مدينة جنين عن طريق الخطأ.

وأوضحت الصحيفة أنَّ مجندة وجندي إسرائيلي دخلا عن طريق الخطأ مدينة جنين، وتعرضوا لضرب مبرح من قبل الشبان الفلسطينيين الغاضبين، وتبعها اختطاف بندقية المجندة التي تنتمي لكتيبة لواء جيش الاحتياط (6).

ووصلت المجندة إلى شمال الضفة المحتلة للمشاركة في عمليات الاعتقال والمداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال.

في السياق، قال مصدر أمنى إسرائيلي "لولا التنسيق الأمني والتدخل السريع للأجهزة الأمنية الفلسطينية لحدثت كارثة للجنديين".

وانتقد الفلسطينيون تدخل السلطة لإنقاذ الجنود الإسرائيليين من ايدي الشبان الفلسطينيين، مستذكرين سبات الأجهزة الأمنية في اللحظة التي كان يلاحق ويقتل فيها الشهيد احمد جرار.



