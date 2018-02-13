مصرع 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم بإقليم البنجاب بباكستان

أفادت وسائل إعلام رسمية فى باكستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح، وذلك جراء تصادم حافلة ركاب بسيارة فى مدينة "جوجرانوالا" الواقعة شمال شرق إقليم "البنجاب".

ورجحت فرق الإنقاذ - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وخاصة فى المنحنيات، وبدوره، أصدر رئيس وزراء إقليم "البنجاب" شهباز شريف تعليمات إلى السلطات لضمان توفير أفضل علاج طبى للمصابين، تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق شائعة فى باكستان بسبب أحوال الطرق السيئة، وعدم احترام السائقين لمعاير السلامة وقوانين المرور.