الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقرر إقالة زوما من منصبه كرئيس للبلاد

قرر حزب "المؤتمر الوطني الافريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا، فجر اليوم الثلاثاء، في ختام محادثات ماراثونية إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه كرئيس للبلاد، بعدما فشلت الضغوط التي مارسها على الرئيس لإقناعه بالاستقالة، كما أفادت وسائل اعلام محلية.

ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، قالت وسيلتا اعلام مستقلتان إن المجلس الوطني التنفيذي المؤلف من 107 أعضاء والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب خلص فجرا في ختام اجتماع استمر 13 ساعة خارج العاصمة بريتوريا الى اعفاء زوما من مهامه الرئاسية.

ولم يصدر اي اعلان رسمي عن "المؤتمر الوطني الافريقي" بهذا الصدد.