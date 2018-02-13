الطفلة "عهد التميمي" تمثل امام محاكم الاحتلال اليوم

من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، محاكمة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي تحولت إلى رمز فلسطيني للاحتجاج، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنود إسرائيليين.

وستواجه عهد 12 اتهاماً من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية.

وأثارت محاكمة الطفلة الفلسطينية، التي من المرجح أن تستغرق أشهر، اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.

ويرى الفلسطينيون عهد على أنها بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول "إسرائيل" إنها كانت تقوم بالتحريض على الجنود الإسرائيليين، على حد زعم الاحتلال.

وكانت عهد (17 عاماً) قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.

وانتقدت جماعات حقوق إنسان والاتحاد الأوروبي وغيرهم، تعامل إسرائيل مع عهد، حيث سلط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.