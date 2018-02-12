مؤشر بورصة فلسطين يرتفع بنسبة 0.02%

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعًا بنسبة 0.02% يوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 582.07 نقطة، مرتفعًا 1.17 نقطة عن جلسة تداول أمس، مدعوما بارتفاع مؤشر غالب قطاعاته.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.13%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي19 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

وارتفع سهم شركات المجموعة الأهلية للتأمين، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، والتأمين الوطنية، والتأمين الوطنية، والبنك الوطني، ودواجن فلسطين، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، والاتصالات الفلسطينية.

وتراجع سهم شركات مطاحن القمح الذهبي، والاتحاد للأعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك الاستثمار الفلسطيني.

واستقر سهم الشركات التالية: أبراج الوطنية، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، والوطنية لصناعة الكرتون، وبنك القدس، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.