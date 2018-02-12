واشنطن: "نتنياهو" يكذب

نفى البيت الأبيض الأمريكي مساء الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن إجرائه محادثات هاتفية مع واشنطن لمناقشة قانون ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة "الإسرائيلية".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أنه "لا صحة للتقارير بأننا بحثنا مع "إسرائيل" خطة ضم مناطق بالضفة الغربية"، مشددا على أنه هذه التقارير "غير صحيحة".

وأضاف المتحدث الأمريكي أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا مثل هذا الاقتراح، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز حاليا على مبادرته للسلام".

وكان نتنياهو أعلن عن إجرائه الاثنين، اتصالات هاتفية مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لمناقشة قانون ضم المستوطنات، لافتا إلى أنه يمتلك "مبادرتين فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، الأولى متعلقة بالتنسيق المهم مع الأمريكيين، والثانية ضرورة نقله كمبادرة حكومية".

وجاء رد السلطة الفلسطينية سريعا، على لسان رئيس ملف المفاوضات في السلطة صائب عريقات الذي اتهم "الإدارة الأمريكية بالتواطؤ فيما أسماه السرقة المنظمة من قبل إسرائيل في تطبيق قانون يضم مستوطنات الضفة".