الكشف عن كرة جديدة لدوري أبطال أوروبا

كشفت شركة "أديداس" الألمانية، الإثنين، عن الكرة الجديدة التي سيتم اللعب بها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تنطلق غدا الثلاثاء.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الكرة الجديدة، استوحت تصميمها من سقف الملعب الأولمبي الوطني في كييف الذي سيشهد إجراء المباراة النهائية من البطولة.

واعتمدت "أديداس"أيضا على ألوان متداخلة بين الأزرق والأصفر، في إشارة إلى ألوان مدرجات الملعب المذكور.

وستعتمد هذه الكرة الجديدة في مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا إلى غاية المباراة النهائية المرتقبة يوم 26 أيار/مايو المقبل.

وتنطلق، الثلاثاء، مباريات ذهاب دور الـ16 بإجراء مواجهتي يوفنتوس مع توتنهام، وبازل أمام مانشستر سيتي.