بوتين يناقش هاتفيا مع ترامب "الخلافات بين إسرائيل والسلطة"

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناول فيه مستجدات عملية التسوية في المنطقة العربية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله، إنه "تحدث مع ترامب وناقش معه مساعي تسوية الخلافات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية".

وأشارت الوكالات الروسية إلى أن بوتين أجرى الاتصال الهاتفي مع ترامب، قبيل اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في موسكو الاثنين.

وبحسب الوكالات فإن عباس أبلغ بوتين، عدم قبوله أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في المحادثات مع "إسرائيل"، بسبب سلوك واشنطن في الفترة الأخيرة.