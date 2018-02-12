عباس زكي: لا يجب أن تعاقب غزة لعقم في العقل القيادي الفلسطيني

رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، اليوم الاثنين الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.

وقال زكي في لقاء متلفز، أنه "لا يجب أن تعاقب غزة لعقم في العقل القيادي الفلسطيني ويجب تجاوز المواقف التي من الصعب قبولها في ظل هذا الخطر الداهم للشعب الفلسطيني".

ودعا إلى أن يكون هناك مواقف تجسد الإرادة والنية لتجاوز التناقضات والخلافات لتعزيز المصالحة الوطنية.

يشار إلى أن غزة تتعرض لعقوبات كبيرة من قبل السلطة الفلسطينية رغم تفاهمات المصالحة في القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في أكتوبر الماضي.