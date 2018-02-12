مسحوق أبيض برسالة بريد ينقل زوجة نجل ترامب للمستشفى

قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن نقلت إلى مستشفى اليوم الاثنين بعد أن شكت من الغثيان في أعقاب تعرضها لمسحوق أبيض مجهول وصلها في رسالة بالبريد.

وأفادت الشرطة أنه تم نقل فينيسا إلى المستشفى، صباح الإثنين (الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك)، بعد فتحها رسالة احتوت على مسحوق أبيض.

وقالت مصادر إن زوجة ترامب الإبن لم تعان من مضاعفات صحية ولكن تم نقلها إلى مركز “ويل كورنيل” الطبي احتياطا.

ولم تعرف ماهية المسحوق الذي تعرضت له زوجة ترامب الإبن، إلا أن مصادر في الشرطة قالت إنه تم أخذ الاحتياطات اللازمة في منزل والدة فينيسا حيث تم إسعافها بشكل أولي.

ولم ترد انباء حتى هذه اللحظة عن طبيعة ما جرى ولم يعلق البيت الأبيض أيضا على الحادثة وملابساتها.