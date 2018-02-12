إيران: لن نخضع لأي شرط في برامجنا الدفاعية والصاروخية

صرح علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى للثورة الايرانية للشؤون الدولية في إيران بأنه لا يمكن إعادة النظر في الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن ولايتي القول، إن إيران لن تخضع لأي شرط في برامجها الدفاعية والصاروخية.

وأضاف ولايتي في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، أنه من المؤكد أن إيران وقعت خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بمعية الاطراف الاخرى، وأنها ملتزمة بها، بحسب وكالة الانباء الايرانية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد الاسبوع الماضي اعتزام بلاده التمسك بالاتفاق النووي مع الغرب، حتى في حال خروج الولايات المتحدة منه.

وأعرب روحاني عن ارتياحه لأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لم يتمكن بعد مضي عام على دخوله البيت الأبيض، من تحقيق الهدف الذي كان ينادي به في تمزيق الاتفاق النووي، مؤكدا أن الاتفاق النووي بات اتفاقا متينا لدرجة جعلته على الأقل يقاوم أمريكا بصورة جيدة خلال هذا العام.

يذكر أن الرئيس ترامب وصف الاتفاق النووي بالكارثي وهدد بالغائه.