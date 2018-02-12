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هنية بحث مع المخابرات الأوضاع الانسانية في غزة

مصادر: وفد مصري رفيع المستوى سيصل غزة قريباً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:17 - 12 فبراير 2018
هنية يغادر قطاع غزة متجها الى مصر هنية يغادر قطاع غزة متجها الى مصر
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ذكرت مصادر مطلعة في القاهرة، أن وفداً مصرياً رفيع المستوى سيصل قطاع غزة خلال الأيام القادمة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وبحث الأوضاع الإنسانية وكيفية إيجاد سبل لحلها.

يأتي ذلك، في ظل تواجد وفد حركة حماس برئاسة هنية لبحث متابعة ملف المصالحة مع الراعي المصري في القاهرة.

والتقى المسؤولون المصريون خلال اليومين الماضيين وفد حركة حماس، ورئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد في القاهرة وبحثاً سبل التقدم في ملف إنهاء الانقسام.

وذكرت مصادر فلسطينية أن وفد حركة حماس برئاسة هنية التقى مسؤولين في المخابرات المصرية، وتركزت اللقاءات حول الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والمسؤولية الإنسانية والتاريخية للدولة المصرية في حلها، في ظل التخوف من الوصول إلى حالة انفجار يصعب على أحد السيطرة عليه.

الجدير ذكره، أن ملف المصالحة يسير بشكل بطيئ جداً بخلاف ما تم التوافق عليه في 12 أكتوبر من العام الماضي.

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