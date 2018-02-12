مصدر "اسرائيلي": نتانياهو لم يعرض على الأمريكيين خطة لضم الضفة الغربية

عقب مصدر سياسي "اسرائيلي" على تصريح أدلى به رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" قائلاً: " إن نتانياهو تحدث منذ وقت طويل مع الادارة الامريكية حول مصالح اسرائيل القومية، في اطار التسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

و وفقاً للمصدر، فلم يعرض نتانياهو على الامريكيين مشروع قرار لضم مستوطنات الضفة لــ "اسرائيل"، كما ان الولايات المتحدة لم تعرب عن موافقتها لمشروع من هذا القبيل.

و أجرى رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين اتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن تطبيق السيادة الكاملة للاحتلال "الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود في الكنيست "الإسرائيلي"، أنه سيُجري مزيدا من الاتصالات بهذا الشأن مع المسؤولين الأميركيين.

وأكد على أهمية التنسيق قدر الإمكان مع الأميركيين كأهمية استراتيجية لمثل هذه القضية، وأن تكون مبادرة إعلان تطبيق السيادة حكومية وليست خاصة في شخصية أو حزب.