سفارة مصر بـ "تل ابيب" ترفض اصدار تأشيرات لسياح "إسرائيليين"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر الاثنين، أنه منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل نحو شهرين قرار نقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لــ "إسرائيل"، فإن مجموعات سياحية إسرائيلية تتلقى ردّاً سلبياً من السفارة المصرية في تل أبيب لدى تقدّمها بطلب تأشيرات دخول الى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يجري تحديداً في فترة لوحظ فيها اهتمام متزايد من جانب المواطنين الإسرائيليين بزيارة مصر، بعد ترويج السلطات المصرية للسياحة في "إسرائيل" وتشجيع الإسرائيليين على زيارات كهذه.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المجموعات تضم في عداد كل منها حوالي 25 شخصاً، وأنها لا تزور القاهرة فقط بل أسوان والأقصر أيضاً.

ووفق "يديعوت أحرونوت"، فقد أثارت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" هذا الموضوع مع سفارة مصر، وطلبت توضيحات حول الامر، لكنها حصلت على "أجوبة ضبابية"، مفادها أنه من غير المريح بالنسبة للسلطات المصرية في هذه الفترة بالذات تجوال مجموعات من "الإسرائيليين" في مصر.

وأعربت مصادر دبلوماسية "إسرائيلية" عن أملها بأن تغير مصر سياستها قريباً، وهي تعمل في قنوات مختلفة من أجل إقناع السلطات المصرية بتغييرها، وفقا للصحيفة.