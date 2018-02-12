خارجية واشنطن: قرار القدس يتخذه الطرفان "الإسرائيلي" والفلسطيني

اتفق وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والمصري سامح شكري، على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي من القاهرة، الاثنين: "إن القرار بشأن القدس "يتخذه الطرفان"، مشيرا إلى أن واشنطن "لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق دائم بين "إسرائيل" والفلسطينيين".

من جهته أوضح شكري خلال المؤتمر الصحفي: "أكدنا خلال الاجتماع مع تيلرسون على أهمية التوصل لحل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين وعلى أهمية الاتساق مع الشرعية الدولية فيما يتصل بالصراع".

وكانت الولايات المتحدة قد أثارت موجة غضب وانتقادات، عندما أعلنت قبل أشهر اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونيتها نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.