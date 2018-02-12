إيران: إسقاط الطائرة الإسرائيلية "شكل منعطفًا في تاريخ النضال الفلسطيني"

أكَّدَ مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن "وجود إيران في سوريا سيستمر"، مشددًا على أن دمشق لديها الحق في الدفاع عن نفسها من الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال ولايتي في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع دول "محبي أهل البيت" يوم الاثنين: "وجود إيران في سوريا سيستمر للدفاع عن جبهة المقاومة وفق التوافق الحاصل بين إيران وسوريا.. نحن لا نقبل الشروط الخارجية كموضوع قوتنا الدفاعية أو تواجدنا في المنطقة".

واعتبر أن إسقاط المقاتلة الإسرائيلية من قبل سلاح جو سوريا "شكل منعطفًا في تاريخ النضال الفلسطيني"، مضيفًا أن ما حدث متمثل بأن "واحدة من الدول الهامة في الخط الأمامي لمحور المقاومة والتي يمكن وصفها بالحلقة الذهبية على دورها البارز في خط المقاومة، قامت بالدفاع عن سلامة أراضيها وأجوائها".

واعتبر أن "سوريا بلغت اليوم من القوة المستوى الذي يحسب له الكيان الإسرائيلي الحسابات من أنه حال القيام بأي عدوان على أجواء هذه الدول بما يشمل سوريا أو أي دولة أخرى، سيكون من حقها أن تنطلق من أجوائها للدفاع عن نفسها".