لوكوموتيف يُمطر شباك الوحدة الإماراتي بخماسية نظيفة

أمطر لاعبي لوكوموتيف الأوزبكي، اليوم الإثنين، شباك الوحدة الإماراتي، بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

افتتح البرازيلي نيفالدو، التسجيل لفريق لوكوموتيف في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وشهدت 10 دقائق فقط من الشوط الثاني، 3 أهداف أخرى لفريق لوكوموتيف، بعدما عزز عليابيف تقدم صاحب الأرض، بالهدف الثاني في الدقيقة 53.

وسجل سالم سلطان مدافع الوحدة، بالخطأ في مرماه، الهدف الثالث في الدقيقة 55، وأحرز البديل راشيدوف، الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.

وأختتم عليبابف، أهداف لوكوموتيف، بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له، والخامس لفريقه في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بخسارة قاسية وثقيلة على الوحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية من منافسات المجموعة، تقام 19 فبراير/شباط الجاري، ويلتقي فيها الوحدة مع الدحيل القطري في أبو ظبي.