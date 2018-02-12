نتنياهو يُجري اتصالات مع واشنطن لفرضة سيادة "إسرائيل" على الضفة

أجرى رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين اتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن تطبيق السيادة الكاملة للاحتلال "الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود في الكنيست "الإسرائيلي"، أنه سيُجري مزيدا من الاتصالات بهذا الشأن مع المسؤولين الأميركيين.

وأكد على أهمية التنسيق قدر الإمكان مع الأميركيين كأهمية استراتيجية لمثل هذه القضية، وأن تكون مبادرة إعلان تطبيق السيادة حكومية وليست خاصة في شخصية أو حزب.

وكانت جهات في الائتلاف الحكومي للاحتلال "الإسرائيلي" من خارج حزب الليكود اتهمت نتنياهو بعرقلة التصويت أمس على مشروع قانون لضم الضفة تحت السيادة "الإسرائيلية".