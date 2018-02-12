تحليق مكثف لطائرات الاحتلال جنوب قطاع غزة

شهدت سماء محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الاثنين.

وأفاد مراسلنا التحليق المكثف لطائرات الاحتلال صاحبه إلقاء قنابلٍ ضوئية في سماء المحافظتين.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس" أعلنت الاستنفار العام في صفوف عناصرها للدفاع عن أبناء شعبنا خشية تدهور الأوضاع الميدانية، نظراً لما تشهده المناطق الشمالية.

وكانت قوات الدفاع الجوية للجيش العربي السوري استطاعت اسقاط طائرة إسرائيلية من نوع اف 16 بعد اعتدائها على مواقع داخل الأراضي السورية.