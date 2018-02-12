الكهرباء: العمل بجدول 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة عن العمل بجدول وصل كهرباء 4 ساعات مقابل 12 ساعة قطع بسبب العجز في كميات الطاقة المتوفرة لقطاع غزة.

وقالت الشركة، إنه سيجري العمل اليوم بجدول 4 ساعات وصل "مع نسبة العجز" مقابل 12 في محافظات القطاع كافة.

وأوضحت أن الخطوط المصرية متعطلة عن العمل منذ ثلاثة أيام، فيما تعمل الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميجا وات ومحطة توليد الكهرباء بـ 25 ميجا وات.

وذكرت أن نسبة العجز تصل إلى قرابة 355 ميجا وات.

ودعت الشركة المواطنين إلى الالتزام بتسديد ثمن استهلاكهم للكهرباء، موضحة أن ذلك يساهم بتوفير ساعات كهرباء إضافية.