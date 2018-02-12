رسالة راموس إلى زملائه قبل موقعة سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد وجه رسالة إلى زملائه في الفريق، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبحسب ما نشرته صحيفة "الكونفندسيال" الإسبانية، فإن راموس طلب من زملائه في الفريق الملكي نسيان المشاكل الفردية والتركيز على موقعة سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة، إن راموس يريد من اللاعبين وعلى رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو الذي يواجه مشاكل في تمديد عقده، وإيسكو الغائب عن المشاركة في الفترة المقبلة، نسيان كل هذه الأمور من أجل تحقيق الفوز على فريق صعب مثل باريس سان جيرمان، الذي يضم ثلاثي رهيب "مبابي - نيمار- كافاني".

وكان راموس صرح بعد فوز ريال مدريد على سوسييداد يوم السبت الماضي، بأن فريقه سوف يقاتل أمام سان جيرمان من أجل تحقيق الفوز بعد وداع بطولة كأس ملك إسبانيا والخروج من سباق الليجا.