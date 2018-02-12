ميسي في أزمة قبل الصدام مع تشيلسي

سيكون برشلونة الإسباني، على موعد مع موقعة نارية أمام تشيلسي الإنجليزي، في 20 فبراير/شباط الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد برشلونة، هذا الموسم كثيرا، على تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تحمل مسئولية قيادة الفريق الكتالوني منفردا، بعد رحيل البرازيلي نيمار الصيف الماضي، لباريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن صحيفة "آس"، قالت إن ميسي، يعيش أزمة هذه الأيام، حيث فشل في التسجيل خلال آخر 4 مباريات للفريق الكتالوني، وتحديدا منذ 28 يناير/كانون ثان الماضي، عندما سجل في مرمى ديبورتيفو ألافيس من ركلة حرة.

وأضافت "لم يتمكن ميسي من التسجيل في مواجهتي نصف نهائي كأس الملك ضد فالنسيا، وأمام إسبانيول وخيتافي بالليجا".

وتابعت الصحيفة "كلما غاب ميسي عن التهديف، كلما عانى برشلونة من أجل تحقيق الفوز".

وواصلت "رغم غيابه عن التسجيل، لا يمكن القول إن مستوى ميسي كان ضعيفا، ولكن الواقع أن بعض أعراض التعب لوحظت عليه، بعدما تحمل عبء الفريق هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى بعد رحيل نيمار".

وختمت "ميسي لديه 20 هدفا في 23 مباراة بالدوري الإسباني، لكنه يلعب كثيرا وبدأ أساسيا في 22 مباراة في الليجا، بجانب خوضه تصفيات المونديال ويشارك في كأس الملك، وهو ما جعله يشعر بالتعب في مواجهة خيتافي".