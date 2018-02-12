رئيس لبنان: إذا دخل التهديد "الإسرائيلي" حيز التنفيذ فستندلع الحرب

قال الرئيس اللبناني ميشال عون: "إن الاستفزاز "الإسرائيلي" الكلامي حول اعتداءاته المتكررة على الأراضي اللبنانية خاصة في بناء الجدار الاسمنتي بالمناطق المتنازع عليها مع الحدود الفلسطينية المحتلة لا يهمنا".

وأكد عون في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الاثنين، إذا دخل الاستفزاز "الإسرائيلي" حيز التنفيذ فإن حروب جديدة ستندلع بين "إسرائيل" ولبنان"، قائلاً: لا يمكن "لإسرائيل" أن تبني جدارا على أراضينا ويجب حل النزاع حول النقاط المتنازع عليها".

وأشار إلى أن "إسرائيل" تجعل نفسها دولة عنصرية والحلول التي تجري حاليا لا تؤدي إلى سلام مع الشعوب العربية.

ورداً على سؤال حول القرار الاميركي بنقل ​السفارة الاميركية​ إلى ​القدس​، اعتبر الرئيس عون أنه "لا يمكن وفقا للقوانين الدولية أن تتفرد ​الولايات المتحدة​ برأي رئيسها وتمنح القدس لـ"إسرائيل"، لافتاً الى إمكانية حصول مفاجآت ناتجة عن الموقف الدولي من الموضوع قد تفضي إلى تجميد القرار الاميركي".

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أكد على أن "الجدار الإسمنتي الإسرائيلي حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبناني، وسيعد خرقا واضحا للقرار الصادر مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وشدد على أنه "أعطى توجيهاته للتصدي لهذا التعدي، ومنع "إسرائيل" من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".