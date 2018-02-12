بينت: سأقود "إسرائيل" بعد عهد نتنياهو

قال وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، إنه سيقود "إسرائيل" بعد عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال كلمته في "مؤتمر القدس 15" كما ذكرت القناة العبرية السابعة عقد اليوم، أضاف فيه "وجودي مهم في حكومة نتنياهو وأنا العمود الفقري لها وأنا مؤثر فيها".

وتابع: "بعد نهاية عصر نتنياهو سأكون من يقود الدولة.. نتنياهو قبل عام 2013 كان مع حل الدولتين والآن تغيرت هذه السياسة".

وأعرب عن أمله بألا تسقط حكومة نتنياهو وأن يستمر في مكانه، على خلفية لائحة الاتهام ضد في قضايا فساد وتوصيات الشرطة بحقه.