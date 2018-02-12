جاووش أوغلو: علاقاتنا مع واشنطن في وضعية "حرجة للغاية"

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، بأنّها في وضعية "حرجة للغاية"، مؤكداً أنّ أنقرة تنتظر من واشنطن الالتزام بوعودها واتخاذ خطوات ملموسة، محذراً من أنّه "إمّا يتم إصلاح العلاقات، أو أنّها ستخرب بشكل كامل".

وجاءت تصريحات جاووش أوغلو أثناء رده على أسئلة الصحافيين، على هامش المؤتمر الأفريقي التركي الثاني على مستوى الوزراء، اليوم الإثنين، وذلك قبيل يومين من الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأربعاء المقبل، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وترفض أنقرة، تقديم واشنطن الدعم للمليشيات الكردية في شمال سورية، وسط استمرار عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي، و"الجيش السوري الحر"، في مدينة عفرين بمحافظة حلب.

وقال جاووش أوغلو، إنّ "ما ننتظره من الولايات المتحدة واضح للغاية، لا نريد الوعود بعد الآن بل خطوات ملموسة، لا بد من إعادة تأسيس الثقة المفقودة، وسبب فقدان الثقة هو الولايات المتحدة"، محذّراً من أنّ "علاقاتنا في وضعية حرجة للغاية، إما أن نقوم بإصلاح العلاقات، أو ستخرب علاقاتنا بشكل كامل".

وأضاف الوزير التركي، "لم تلتزم الولايات المتحدة بالوعود التي قطعتها لنا، لا نريد وعوداً وتعهدات بعد الآن"، في إشارة إلى عدم التزام الإدارات الأميركية المتعاقبة، فيما يخص سحب مليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني)، من مدينة منبج في شمال سورية، ووقف تقديم السلاح والدعم العسكري له.

وتزامنت تصريحات جاووش أوغلو، مع إدراج أنقرة، اسم الرئيس السابق لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم، على قائمة المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب.