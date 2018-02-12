مناشدة عاجلة للرئيس السيسي لانهاء الازمة الانسانية للمسافرين الفلسطينيين

ناشدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح معبر رفح البري بشكل دائم والبحث عن آلية مناسبة، وتسهيل رحلة سفر المواطنين من والى قطاع غزة.

وعبَّرت اللجنة عن إدراكها لحجم التحديات الامنية في سيناء ونتفهم ما يبذله الجيش المصري في معركته ضد الإرهاب، متمنية للجيش المصري العظيم النصر السريع والقضاء على كل المخاطر التي تواجه مصر العظيمة.

نص المناشدة

بِسْم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة للرئيس عبدالفتاح للسيسي ..

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية,, حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله

من منطلق القناعة بوحدة المصير المشترك وبدور مصر العظيم في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني واستكمالا لدورها التاريخي في دعم شعبنا وتطبيقا لمواقفكم المعلنة بتسهيل حياة أبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة

فإننا باسم أبناء شعبنا في قطاع غزة نتوجه إليكم بطلبنا بفتح معبر رفح البري بشكل دائم والبحث عن آلية مناسبة وتسهيل رحلة سفر المواطنين من والى القطاع الصامد

السيد الرئيس

اننا ندرك حجم التحديات الامنية في سيناء ونتفهم ما يبذله الجيش المصري في معركته ضد الارهاب وندعو للجيش المصري العظيم بالنصر السريع والقضاء على كل المخاطر التي تواجه مصر العظيمة ولكن ما يحزننا ان نستمع بحزن شديد لروايات المسافرين الفلسطينيين الذين يعبرون خلالها عن مآسيهم ومعاناتهم على الحواجز الامنية وما يتعرضون له من إهانة واذلال غير مبررة والتي لا تتلاءم مع ما نعرفه عن عقيدة الجيش المصري العربي وخاصة ان معظم المسافرين من النساء والرجال من المرضى وكبار السن والطلاب واصحاب حاجات يرون في مصر حضنهم الدافئ عبر كل التحولات التاريخية .

السيد الرئيس

نناشدكم باسم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتضحيات ودماء الشهداء المصريين على تراب قطاع غزة فتح معبر رفح البري ,والعمل على تسهيل رحلة السفر على المسافرين وتوجيه أوامركم لتسهيل مرورهم واحترامهم وعدم المس بكرامتهم على الحواجز خاصة " حاجز الريسة " وحاجز المدرسة- وحاجز الميدان- وغيرها من الحواجز على الطرق لكونهم اما عائدون الى غزة او مسافرون لقضاء حوائجهم .دون اغفال الحاجة الامنية للحفاظ على سلامة الجيش المصري .

وكنا نامل سيادة الرئيس ان تسمح قوات الامن للمسافرين الذي وصل بعضهم اثناء العودة لفلسطين الى " نقطة تفتيش بالوظا " ان يبقوا ضيوفا في مصر الكبيرة للفتحة القادمة للمعبر , بدلا من ان تعيدهم هذه القوات الى المطار وبعدها يرحلونهم الى البلدان التي جاءوا منها في اوربا - والدول العربية.

السيد الرئيس

اننا نثق في ان إنسانيتكم التي لن تقبل باستمرار إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل ولا بتحويل رحلة المسافرين الفلسطينيين الى رحلة عذاب صعبة ومهينة,

وكلنا امل بإصدار أوامركم بشكل سريع لإنهاء هذه الازمة الانسانية...

.السلام عليكم ورحمة الله

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية

- قطاع غزة

الاثنين12.2.2018