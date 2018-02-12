هيئة الأسرى تنظم حفلاً تكريمياً لعوائل الأسرى الناجحين في الثانوية

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين – المحافظات الجنوبية اليوم الاثنين، حفلاً تكريمياً لعائلة الأسير ضياء الأغا ولعوائل الأسرى الناجحين في الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم أحمد الشوا.

وأشاد مدير عام شؤون الأسرى والمحررين ورئيس لجنة إدارة مكتب الهيئة بغزة بسام المجدلاوي، بدور الهيئة وعلى رأسها عيسى قراقع ووزير التربية والتعليم العالى د. صبرى صيدم لتبنيهم عملية التعليم في السجون، ولبرنامج التأهيل للمحررين، شاكراً الجامعات الفلسطينية على تعاونها.

وأكد المجدلاوي في كلمته، أن الأسرى يمتلكون حس إبداعي مميز في مسيرة التعليم رغم كل المعيقات من جانب الاحتلال "الإسرائيلي".

فيما قدمت والدة الأسير ضياء الآغا شكرها هيئة الأسرى على مبادرتهم باتجاه العائلة والأسرى عموماً.

وألقى نشأت الوحيدي كلمة باسم مفوضية الأسرى والمحررين مبيناً فيها معاناة أهالي الأسرى، ودور والدة الأسير أم ضياء في كل الوقفات التضامنية مع قضايا المعتقلين، وصمود الأسرى وتحديهم في مواصلة مسيرة التعليم.

وتخلل الحفل فقرات فنية للفنان الفلسطيني عماد حمدونة، وفرقة دبكة شمس الحرية، وقامت لجنة الهيئة بتوزيع الشهادات التكريمية على عوائل الأسرى، ولوالدة الأسير ضياء الاغا، وزهرات فرقة شمس الحرية، وتم توزيع رزنامة 2018، والكوفية الفلسطينية بصورة للأسير ضياء الاغا وشعار الهيئة.