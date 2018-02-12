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صامويل إيتو: صلاح سيصبح قائد ليفربول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:57 - 12 فبراير 2018
صامويل ايتو صامويل ايتو
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قال لاعب منتخب الكاميرون وبرشلونة الإسباني السابق صامويل إيتو: "إن استلام المصري محمد صلاح لشارة القيادة في فريقه ليفربول الإنجليزي "مسألة وقت فقط".

وصرح إيتو لصحيفة "صن" البريطانية قائلا: "الأشخاص مثله (صلاح) يفرضون الاحترام، وتصرفاته خارج الملعب تجعله قائدا طبيعيا، قد يتطور ليصبح قائدا هناك (ليفربول)".

وأضاف: "يبدو أنه هادئ، لكن الهدوء لا يعني أنه ليس قائدا، فهو يقود المجموعة بأفعاله".

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، حيث سجل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي في 27 مباراة فقط، جعلته محبوب الجماهير الأول هناك.

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