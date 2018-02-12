أمن السلطة يهب لنجدة جنود الاحتلال في جنين

قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين، إن اثنين من جنود الاحتلال أصيبا بجراح طفيفة، فيما اختطف شبان فلسطينيون سلاح أحدهما على حاجز الجلمة شمال الضفة المحتلة.

وأوضحت المصادر العبرية أن قوة من الشرطة الفلسطينية في جنين وصلت وقامت بحماية الجنود وإخراجهم وتسليمهم للارتباط الإسرائيلي.

من جانبه قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: دخلت قبل قلبل مركبة عسكرية عن طريق الخطأ إلى مدينة جنين حيث اندلعت في محيط المركبة أعمال شغب عنيفة تضمنت إلقاء الحجارة، وأدت إلى إصابة جندي وجندية تم نقلهما لتلقي العلاج الطّبيّ في المستشفى، كما تمت سرقة سلاح أحد الجندييْن حيث خرجت السيارة من المدينة بتنسيق الإدارة المدنية".





