القسام: اسقاط طائرة العدو حدث مهم ونوعي وبطولي  

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة الإثنين، إن إسقاط طائرة العدو حدث مهم ونوعي وبطولي بعد سنوات من العربدة الإسرائيلية.

واعتبر أبو عبيدة في تصريح لقناة "الميادين" أن هذا الحدث شكل ضربة مهمة وقوية لسلاح الجو الإسرائيلي.

واستطاعت الدفاعات الجوية السورية قبل يومين إسقاط طائرة حربية الإسرائيلية من طراز اف16 بعيد مشاركتها بقصف أهداف في سوريا، ونتج عن الحادث إصابة طيارين إسرائيليين أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة.

وكان أبو عبيدة أعلن قبل يومين رفع درجة الاستنفار في صفوف الكتائب لحماية شعبنا والرد على أي عدوان.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له على حسابه عبر تويتر مساء السبت :" تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرًا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة".