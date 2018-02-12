في مشافي غزة ..دماء وحقن ومحاليل متراكمة ومرضى يرقدون على أَسرّتِهم

دماء في كل مكان، رائحة نتنة وكريهة تنتشر في الأروقة، مخلفات طبية وحقن ومحاليل وأدوية متراكمة في المكان، وعلى مقربة من كل هذا مرضى يرقدون على أسرتهم يغسلون الكلى في قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي.

فالمكان المفترض أن يكون أكثر صحياً لمعالجة المرضى تحوّل إلى بيئةٍ خصبةٍ لتناقل الأمراض وتلوث الدماء في أقسام مجمع الشفاء الطبي، وفي أكثرهم خطورة وحساسية كالكلى والجراحة، وسط تحذيرات شديدة بوقوع كارثة طبية قد تهدد المرضى والقطاع الصحي بأكمله في قطاع غزة.

مأساة صحية

هذه المأساة الصحية، حدثت بعد تراكم القاذورات والنفايات، بسبب إضراب عمال النظافة في شركات النظافة العاملة في كافة المرافق الصحية لليوم الثاني على التوالي لعدم تلقيها مستحقاتها المالية، جراء عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية لعدة شهور.

ازريق: النفايات تشكل خطراً كبيراً إذا لم يتم ترحيلها بشكل دوري.

ومن قسم غسيل الكلى، عبّر الحكيم محمود ازريق، عن استياءه من تراكم النفايات في مستشفى الشفاء، محذراّ من المخاطر الصحية التي تؤدي لتناقل العدوى بين المرضى.

وأوضح ازريق في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن النفايات تشكل خطراً كبيراً إذا لم يتم ترحيلها بشكل دوري، مشيراً إلى أنها تحتوى على دماء ومن الممكن أن تنقل أمراض جلدية وطفيليات وبكتيريا وفايروسات.

مناعة ضعيفة

وأضاف: "المناعة لدى المرضى خاصة في قسم الكلى ضعيفة جداً، وهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وقد تؤدي لوفيات إذا لم يتم نقل النفايات للمحرقة".

وناشد وزارة الصحة في رام الله بالتدخل العاجل والفوري لحل الأزمة في مستشفيات قطاع غزة، وصرف رواتب عمال النظافة ليمارسوا مهامهم دون أي عائق.

البجة: تراكم النفايات بيئة خصبة لنقل العدوى والجراثيم للجروح.

من جهته، قال الحكيم في قسم الجراحة، خليل البجة، إن غرف المرضى والممرضين مليئة بالنفايات، مشيراً إلى استمرار تراكمها يؤدي لكارثة صحية تهدد حياة المرضى والعاملين في المستشفى.

وأضاف البجة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قسم الجراحة يقوم بعمليات جراحية، منها الكبرى والصغرى وأخرى حساسة، مبيناً تراكم النفايات بيئة خصبة لنقل العدوى والجراثيم للجروح، ما تؤدي للإصابة بأمراض مختلفة.

وطالب البجة، وزارة الصحة في رام الله والجهات المعنية المختصة، بمعاينة الحالة التي يعاني منها القطاع الصحي في غزة، وسد النقص وحاجة المستشفيات، وعمال النظافة بشكل خاص.

200 عملية مجدولة

وأعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تأجيل 200 عملية جراحية مجدولة بسبب تراكم القاذورات في غرف العمليات جراء توقف شركات النظافة عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.

القدرة: 832 عامل نظافة في مرافق وزارة الصحة لم يتلقوا أجورهم للشهر الخامس.

وأضاف: "توقف عمل شركات النظافة يشكل تهديدا مباشرا على صحة المرضى والصحة العامة في 13 مستشفى و51 مركزا للرعاية الأولية و 22 مرفقا آخرا في وزارة الصحة من خلال 13 شركة".

832 عامل دون أجر

وأشار القدرة، إلى وجود 832 عامل نظافة في مرافق وزارة الصحة لم يتلقوا أجورهم للشهر الخامس جراء تراكم المستحقات المالية للشركات .

وقال: "إن توقف عمال النظافة يؤثر على 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة ولادة قيصرية مما يحرم 200 مريض يوميا من إجراء عملياتهم المجدولة، كما يؤثر على الخدمات الصحية لنحو 100 مريض في العنايات المركزة و 113 طفلا في حضانات الأطفال، كما سيؤثر على الخدمات الصحية لـ 702 مريض بالفشل الكلوي في 5 مراكز لغسيل الكلى على مدار الساعة".



























