إصابة جندي "إسرائيلي" واختطاف سلاحه على حاجز الجلمة شمال الضفة

قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن جندياً "إسرائيلياً" أصيب بجراح طفيفة، فيما اختطف شبان فلسطينيون سلاحه على حاجز الجلمة شمال الضفة المحتلة.

وقالت القناة العاشرة أن جندياً أصيب بجراح فيما اختطف سلاحه على حاجز الجلمة.