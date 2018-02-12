مهجة القدس: الأسيران عصام مشارقة وجمال التلاحمة يتنسمان عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسيرين المجاهدين عصام حسين محمد مشارقة (25 عاماً) وجمال عبد الحليم محمود التلاحمة (18 عاماً) وكلاهما من بلدة دورا قضاء مدينة الخليل وذلك بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير عصام مشارقة بتاريخ 25/09/2015 م، وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكماً بحقه بالسجن ثلاثون شهراً، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات ضد قوات الاحتلال. وهو أعزب ومن مواليد 21/04/1993م.

كما أوضحت المؤسسة أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير جمال التلاحمة بتاريخ 09/05/2017 م، وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة تسعة أشهر، بتهمة مشاركته في نشاطات ضد قوات الاحتلال، ومنشورات على الفيس بوك، وهو أعزب ومن مواليد 12/02/2000 م، وأفرج عنهما من سجن عوفر.

من جهتها تتقدم مؤسسة مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسيرين المحررين عصام مشارقة وجمال التلاحمة وعائلاتهم؛ بمناسبة تحررهما من سجون الاحتلال الصهيوني؛ متمنيةً الإفـــراج العاجــل عن جـمـيع أســرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.