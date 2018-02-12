الحرس الثوري: "على الولايات المتحدة ترك المنطقة قبل أن تنال هزيمة ساحقة "

وجه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، دعوة للولايات المتحدة بترك المنطقة قبل أن تنال هزيمة ساحقة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني.

وأكد سلامي في تصريح له أمس الاحد على عزم إيران الاستمرار في تطوير المنظومة الدفاعية، مضيفا "على الأوروبيين أن يدركوا أنه لا علاقة للاتفاق النووي بتطوير منظومتنا الصاروخية". مشددا على ان ايران لن تقبل التفاوض مع احد بشأن منظومتها الصاروخية .

ورد سلامي على سؤال أحد الصحفيين عما أعلنه كيان الاحتلال الاسرائيلي حول طائرة ايرانية اخترقت الاجواء فوق فلسطين المحتلة، قائلا : " نحن لا نؤكد خبراً مصدره الكيان الصهيوني ولكن إذا أكد السوريون هذا النبأ فنحن سنؤكده لأن الإسرائيليين منافقون". وأضاف : ""نحن ليس لدينا تواجد عسكري في سوريا وإنما تواجدنا في هذا البلد استشاري حيث أن حضور الجيش السوري للدفاع عن أراضيه يكفي لذلك".

وكانت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن طائرة إيرانية مسيرة انطلقت من سوريا اخترقت الأجواء الإسرائيلية، صباح الاحد، ما أدى إلى إسقاطها من قبل طائرة إسرائيلية.

ونفذت طائرات اسرائيلية عدة غارات على مواقع للجيش السوري تصدت لها المنظومات الصاروخية واسقطت طائرة اسرائيلية من طراز F16 .