مكرهة صحية في مشافي القطاع.. وإيقاف العمليات الجراحية يهدد المرضى

حذر أيمن السحباني مدير الإسعاف الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي اليوم الاثنين ، من الأوضاع الكارثية التي وصل لها مجمع الشفاء الطبي ، جراء تراكم القاذورات والمخلفات الطبية بعد إضراب عمال النظافة لليوم الثاني على التوالي.

وقال السحباني لمراسلنا:"إن مستشفى الشفاء ومشافي القطاع أوقفت إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات بسبب تراكم القاذورات جراء توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على عدم تلقيهم لرواتبهم وميزانية النظافة منذ عدة اشهر.





وبين، أن 50 عملية جراحية تم تأجيلها, إضافة الى العمليات الجراحية الطارئة ليضاف لها العمليات التي تم تأجيلها بالأمس والبالغ عددها 40 عملية , مما يعرض حياة المرضى للخطر والموت المحقق .

وتابع ان الوضع الصحي لا يقتصر فقط على العمليات الجراحية فإن مستشفى الشفاء وهو الأكبر في قطاع غزة يستقبل يومياً 2000 حالة يومياً بين مبيت ومراجعة ، تعرض حياتهم للخطر جراء المكرهة الصحية .

وقال السحباني: "حفاظاً على أرواح المرضى من المقرر أن تنظم الطواقم الطبية اليوم وقفة احتجاجية لإيصال الصوت والاستغاثة بشأن ما قد يعرض حياة المرضى للخطر كوننا مؤتمنين على حياتهم ".

وأشار الى ان قطاع الصحي يعاني منذ عدة اشهر من أزمات متتالية والتي بدأت بأزمة الوقود ليلحقها ازمة اضراب عمال النظافة , حيث تم اغلاق 3 مستشفيات و17 مركزاً جراء ازمة الوقود ، معتبراً ان ازمة النظافة واضراب عمال النظافة قد يعرض مرضى غسيل الكلى البالغ عددهم 400 مريض وحضانات الأطفال للخطر الشديد .





وأكد د.السحباني انه في حال استمرار هذا الوضع ستنهار المنظومة الصحية بالكامل, مطلقاً مناشدة "ليسمع العالم ان مرضى القطاع يموتون امام اعيننا" , لابد من عودة عمال النظافة ، فنحن لا نستطيع ان نعمل في هذه المكرهة الصحية.

وناشد الجهاد الدولية والرسمية للتحرك فوراً لإنقاذ القطاع الصحية , مشيراً الى ان ما يجري "بصمة عار امام اعين كل شريف".



