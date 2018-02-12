دواء جديد يعيد البصر للأعمى لمن يملك سعره الخيالي

هل تخيلت من قبل أن هناك دواءً يعيد الإبصار لفاقد النظر؟! هذه ليست تجربة علمية منتظر نتائجها ولا خدعة تجارية تهدف إلى المال، بل حقيقة واقعة أنتجتها شركة أمريكية.

وأوضح موقع «رامبلر»، أن شركة «Spark Therapeutics» الأمريكية بدأت فى طرح أغلى دواء جيني في العالم لإعادة البصر بسعر 850 ألف دولار.

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ويحتوي العلاج الثمين الذي أُطلق عليه اسم «Luxturna» على جرعتين فقط، واحدة لكل عين، تحقن كل منهما مرة واحدة، وتستغرق العملية 45 دقيقة فقط، لتستعيد العين بعدها الرؤية.

ووفقاً لما صرحت به الشركة المنتجة للدواء والمتخصصة في العلاج الجيني؛ فإن الدواء يعمل على تصحيح الجين RPE65، الذي ينتج إنزيماً ضرورياً للرؤية الطبيعية.

كما أنه مسئول عن تشكيل مستقبلات الضوء في العين، وفي حالة حصول الإنسان على نسخة مشوهة منه، يحدث الضمور البقعي، وأمراض أخرى وضعف الرؤية وربما العمى.

وأكدت الشركة المنتجة أن الدواء حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، كما أثبتت اختبارات الدواء فعاليته بشكل غير مسبق في استعادة البصر، وفقاً لما نشره موقع مصراوي.