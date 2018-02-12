بينهم قيادي من الجهاد... اعتقالات بالضفة تطال 14 شاباً

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا في عدة مناطق في الضفة الغربية .

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ جمال حمامرة بعد مداهمة منزله في بيت لحم، واقتياه إلى جهة مجهولة.

وعرف من المعتقلين :

١- الأسير المحرر وسيم عابد من كفر دان غربي جنين

٢- زياد إياد عبيدي من برقين جنوبي غرب جنين

٣- سفيان نضال النتشة من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة

٤- خالد كوع- بيت ليد قرب طولكرم

٥- محمود العمور- تقوع قرب بيت لحم

٦- موسى العمور- تقوع قرب بيت لحم

٧- عبد عادل العمور- تقوع بيت لحم

٨- إبراهيم يوسف أبو مفرح- تقوع بيت لحم

٩- وجدي الرجبي- الخليل

١٠- سراج كاشور- أبو ديس شرق القدس

في غضون ذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة ديراستيا بعد منتصف الليل وداهمت منازل عدد من المواطنين واعتقلت الشابين، اشوس داود عبيد ٢٦عاما, أحمد صبحي شيخ عبد الله ١٩ عاما بعد تفتيش منزليهما.