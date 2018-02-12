مصعوب بعواصف رعدية..امطار غزيزة وانخفاض الحرارة اليوم

تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل الملموس حيث تتساقط أمطار متفرقة مع برق مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار على أجزاء مختلفة تتركز لاحقاً في شمال البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يمتد تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا لكافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم غد الثلاثاء يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً،مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا فوق كافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم الأربعاء قيكون الجو غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.