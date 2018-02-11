انفراجة كبيرة في ملف دمج موظفي "حماس" في مؤسسات السلطة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن ملف دمج موظفي حركة "حماس" في مؤسسات السلطة الفلسطينية سيشهد إنفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد توجهات لدى حركة "حماس" بتسليم ملف الجباية لحكومة الوفاق الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار عملية إحالة موظفي السلطة العسكريين والمدنيين سيبقى مستمراً، لحين الانتهاء من دمج موظفي حركة "حماس" المدنيين فقط في هذه المرحلة.

وأكدت أن عملية دمج موظفي غزة تشمل المدنيين فقط، مشيرةً إلى أن دمج الأجهزة الأمنية من اختصاص اللجنة الأمنية العليا المشتركة، والتي تضم شخصيات مصرية.

وبيّنت المصادر، أنه سيغادر قطاع غزة وفوداً أخرى إلى جانب وفد حركة "حماس" خلال الفترة المقبلة، لبحث عملية الدمج وآليات العمل بين كادري موظفي حماس والسلطة.

وشدّدت على أن القيادة المصرية ستولي ملف المصالحة أهمية كبيرة، حيث إن جهاز المخابرات المصرية برئاسة اللواء عباس كامل مصرة على إتمام إنجاز كافة الملفات، وتحديداً ما يتعلق بالشق الأمني.

وكان وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية قد غادر الجمعة بشكل مفاجئ إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين، ويضم في عضويته عددًا من الشخصيات القيادية في الحركة، أبرزهم أعضاء المكتب السياسي، خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد وذلك للقاء المسئولين المصريين.

وقد ذكرت مصادر صحفية، مطلعة، أن وفد حماس سيلتقي باللواء كامل للتباحث في سبل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة لملف المصالحة.