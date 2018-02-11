ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

السعودية توضح حقيقة الزلزال الذي ضرب جدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:40 - 11 فبراير 2018
مدينة جدة مدينة جدة
مشاركة

نفى المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية، ما تردد عن وقوع زلزال في مدينة جدة الساحلية.

ونشرت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على موقع "تويتر" بيان مقتضب جاء فيه " نفى المركز الوطني للزلازل والبراكين تسجيل أي هزة أرضية في جدة، داعيا الجميع الى عدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وترددت أنباء عن ضرب زلزال لمدينة جدة، حتى أن وسم #زلزال_يضرب-جدة، بات الأكثر تداولا في وقت قليل.

وكانت محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير قد تعرضت لهزة أرضية خفيفة صباح الأحد بقوة 1.8 ريختر.

متعلقات