السعودية توضح حقيقة الزلزال الذي ضرب جدة

نفى المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية، ما تردد عن وقوع زلزال في مدينة جدة الساحلية.

ونشرت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على موقع "تويتر" بيان مقتضب جاء فيه " نفى المركز الوطني للزلازل والبراكين تسجيل أي هزة أرضية في جدة، داعيا الجميع الى عدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وترددت أنباء عن ضرب زلزال لمدينة جدة، حتى أن وسم #زلزال_يضرب-جدة، بات الأكثر تداولا في وقت قليل.

وكانت محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير قد تعرضت لهزة أرضية خفيفة صباح الأحد بقوة 1.8 ريختر.