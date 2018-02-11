الحكم بالسجن وغرامة مالية على أسير من مخيم جنين

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الأحد، على الأسير أحمد عتابا من مخيم جنين بالسجن الفعلي لمدة 26 شهرا وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل.

وأفاد ذوو المعتقل عتابا، بأن سلطات الاحتلال لم تكتف بالحكم الظالم بل غرمته ماليا.