ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الحكم بالسجن وغرامة مالية على أسير من مخيم جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 21:06 - 11 فبراير 2018
مشاركة

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الأحد، على الأسير أحمد عتابا من مخيم جنين بالسجن الفعلي لمدة 26 شهرا وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل.

وأفاد ذوو المعتقل عتابا، بأن سلطات الاحتلال لم تكتف بالحكم الظالم بل غرمته ماليا.

متعلقات